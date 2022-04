Daniel SORIANO

Un parcours atypique m'a permis d'acquérir une expérience conséquente dans les divers domaines du pétrole, de l'industrie et du transport ainsi qu'en supervision/coordination de chantiers multi-disciplaires,et étude de projet.



J’ai une bonne maîtrise des environnements pétroliers:

- infrastructures, matériels, exploitation, logistique et transport, notamment matières dangereuses.



Mon expérience en matière technologique ainsi que mes compétences propres en terme de management me rendent capable de gérer des domaines spécialisés en conception neuve, maintenance, voir exploitation ou management de centre de profit, selon le cas.



Mes compétences :

Centres de profits

Coordination

Direction de centres de profits

Direction technique

HSE

Ingénierie

Supervision

Technique

TMD

Tous Corps D'État