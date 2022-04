Daniel SORY

Je fais du conseil auprès des PME et PMI par télétravail pour tout ce qui touche à la gestion d'entreprise et pour l'assistance à direction générale. Aux entreprises qui désirent s'ouvrir au marché africain francophone je peux apporter mes conseils aprés 32 ans de résidence en Afrique subsaharienne et mon carnet d'adresses pour les aider à se positionner sur ces marchés.

Mes pôles de compétences et d'expertise sont l'assurance TIARD, la gestion d'entreprise,la gestion locative et immobilière, et le contrôle de gestion. Je suis un indépendant travaillant sous tout type de contrat.



http://danielsory.perso.neuf.fr





RESUME D'EXPERIENCE



- CONSULTANT EN CONTROLE DE GESTION

activité de conseil en télétravail par rapatriement et analyses des données comptables. possibilités d'activité en temps partagé.



- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER du Groupe CAPI. entreprise de pesage, de traçabilité, controle d'accès et centrale d'achats.(01/05/2007 au 28/02/2009)



-CONSULTANT CONSEILLER EN GESTION D'ENTREPRISES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE(01/01/2006 au 30/04/2007)

controle de gestion, mise en place de reporting, mise en place du management, analyse globale de l'entreprise.



-CONTROLEUR DE GESTION/AUDIT INTERNE(01/04/2000 au 14/06/2005) LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES. ABIDJAN (REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE).



-DS CONSULTANT ( 08/1997 au 31/03/2000). Cabinet conseil.

• Mission d'organisation de recouvrement auprés de Côte d'Ivoire Télécom en tant que sous traitant d'HELIOS CONSEIL.

• Mission d'évaluation d'une compagnie d'assurances au Cameroun, après contrôle CIMA.

• Mission de restructuration d'une scierie à GAGNOA .

• Mission de conseil de gestion auprés de Pme/Pmi ivoiriennes.

• Mission de conseil de gestion à SIFCOM ASSUR.

• Séances de formation en micro-informatique à SCACI, courtier en assurances.



-DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER (1994-jusqu'à 08/1997). Compagnie D’assurances en

République de Côte d'Ivoire. Filiale d’un groupe français. (Athéna Assurances).



-DIRECTEUR GENERAL (1988-1994). Compagnie D’assurances en République du Tchad.

Filiale d’un groupe français. (Athéna Assurances).



-CHEF COMPTABLE (1980-1988). Niamey- Niger - Assurances. Agent Général de PFA.

(Groupe Athéna Assurances).



-CHEF DU SERVICE COMMERCIAL (1975-1980). BRANIGER - (Brasseries du Niger).



-ADJOINT AU CHEF DU SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS (1973- 1975). ONDR -

(Office National du Développement Rural). N’DJAMENA - (Tchad).



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Contentieux

Contrôle de gestion

Afrique

Audit interne

Internet

Assurances