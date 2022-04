Daniel SPERANDIO

Je viens de terminer une formation d’Attaché de Recherche Clinique (ARC) dispensé par For Drug Consulting (Malakoff). Cette formation m’a permis de maîtriser la réglementation qui gère les essais cliniques ainsi que toute la documentation et la méthodologie nécessaire à ce métier d’ARC. De plus au travers de plusieurs études de cas, j’ai pu gérer les différents aspects de cette profession comme :

- La sélection des centres

- Les mises en place

- Les suivis de monitoring

- Les visites de clôture

- Le lien avec le data management et la pharmacovigilance

Cette formation est venue compléter mon parcours scientifique, un doctorat en microbiologie qui a été une expérience riche scientifiquement et humainement. Ce cursus m’a permis de travailler en collaboration avec le monde de l’industrie et le monde universitaire, j’ai donc pu appréhender une communication partagée par ces deux univers, nécessaire à un ARC entre l’investigateur et le promoteur.

Mes expériences durant mon parcours académique et professionnel m’ont appris l’autonomie, l’esprit de synthèse, l’organisation, la rigueur et la polyvalence.

Il me tarde aujourd’hui de mettre en application toutes ces qualités.





Mes compétences :

Assurance qualité

Recherche scientifique

Animation de réunions

Recherche clinique

Gestion des stocks

Analyser les besoins et définir les objectifs

Veille scientifique