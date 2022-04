Daniel STÉPHANIE

Psychologue du travail depuis plus de 15 ans, mon rôle est d'accompagner les personnes et les entreprises à améliorer la qualité de vie au travail, facteur indispensable à toute réussite.



Plus concrètement, j'accompagne les entreprises et organisations qui souhaitent améliorer le climat social, développer la prévention des risques psychosociaux et privilégier des conditions de travail respectueuses des hommes.



Mes principes d'intervention sont les suivants : méthode participative (qui associe l'ensemble des acteurs de l'entreprise), temporaire (l'objectif poursuivi étant l'autonomie du collectif) et qui respecte les principes du code de déontologie des psychologues (transparence, secret professionnel notamment).



J'interviens par ailleurs dans l'accompagnement des personnes en situation de transition professionnelle (out-placement, bilan professionnel, orientation) ou de souffrance au travail, l'objectif étant là aussi de faire en sorte que chacun puisse trouver un bien-être (ou un mieux-être) au travail.



Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

Accompagnement des transitions

Conseil

Ressources humaines

Santé au travail