Daniel STONA

Propriété Industrielle / Industrial Property

Spécialité : droit des brevets d'invention / patent law

Domaines d'intervention : domaines de la mécanique (générale, micromécanique, horlogerie, dispositifs médicaux…) et de la chimie (chimie organique, minérale, électrochimie, matériaux…)

Mecchanics (general, micromecchanics, watch industry, medical devices...) and chemistry (organic and inorganic chemistry, electrochemistry, materials...)

Rédactions et dépôts de demandes de brevet - procédures de délivrance - procédures d'opposition / patent application drafting and filing - prosecution - grant proceedings - opposition proceedings

Dépôts de certificats complémentaires de protection / Supplementary protection certificates

Etudes de validité de brevet / Patent validity studies

Etudes de liberté d'exploitation / Freedom to operate studies

Procès en contrefaçon de brevet / patent infringement cases

Procès en nullité de brevet / patent nullity cases

Traductions techniques / technical translations

Rédaction de contrats de licence de brevet / patent licence contract drafting

Rédaction de contrats de cession de brevet / patent assignment contract drafting

Négociation de contrats - clauses - redevances / contract negociation - clauses - royaltie

Aide aux inventeurs salariés dans l'obtention d'une rémunération supplémentaire - saisine de la Commission Nationale des Inventions de Salarié (CNIS)

Activités de "Protecteurs d'inventions ™" et de "Invention angels ™" : aide à la recherche de fonds, de subventions, de financements divers, notamment financement participatif / assistance in fund searching, crowdfunding



Mes compétences :

Conseil aux inventeurs indépendants

Conseil aux entreprises