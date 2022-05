Vincent DUCOS

Investisseur et dirigeant de plusieurs entreprises spécialisées dans la création, le développement et la protection de richesse.



Ma mission est d'aider les investisseurs et les entrepreneurs à CRÉER, DÉVELOPPER et PROTÉGER leur richesse pour atteindre leurs OBJECTIFS et leur LIBERTÉ FINANCIÈRE.



Je m'adresse à tous les particuliers, professionnels et dirigeants d'entreprises désirant générer des revenus récurrents croissants et accroître la valeur de leurs actifs financiers, immobiliers, mobiliers et professionnels.



J'informe, je conseille, j'enseigne, je guide, j'entraîne et j'accompagne tous ceux qui souhaitent exploiter au mieux ses finances personnelles et ses entreprises pour ...



. accroître ses revenus globaux tout en maîtrisant se dépenses,

. augmenter sa capacité d'investissement et son pouvoir d'achat,

. optimiser la rentabilité de ses investissements,

. optimiser le financement de ses investissements tout en maîtrisant son endettement,

. protéger ses revenus, ses actifs et sa famille de nombreux risques potentiels



Je TRANSMETS ainsi tous les ingrédients nécessaires pour développer....



. ses CONNAISSANCES financières,

. ses COMPÉTENCES financières,

. son INTELLIGENCE financière,

. ses prises de DÉCISIONS rationnelles,



.....nécessaires à la réussite de son ENRICHISSEMENT FINANCIER.



Mes compétences :

Gestion

Assurance

Communication

Direction générale

Finance

Immobilier

Épargne

Défiscalisation

Investissement

Vente

Management

Création d'entreprise

Education

Banque

Conseil

Conseil financier

Coaching

Contrôle de gestion

Gestion de patrimoine