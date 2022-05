Vincent DUCEAU

Créateur et Directeur de l' agence de communication BLUECAT, fondée en 2010. L'agence se veut " globale et sensible". Nous gérons les projets, du conseil stratégique à la création immédiate sur tous supports, avec des préférences vers le digital, le motions design, le web et la création d'identité graphique.



Le concept de l'agence : coupler des projets d'art contemporain à des projets de communication globale.



Nous travaillons aussi bien sur des projets institutionnels que sur des projets privés. Depuis cette année l'agence a été choisie pour être consultée dans un groupe de conseil pour les PME : prospective PME.



Nous travaillons aussi sur des projets indépendants créés par l'agence ( projet d'exposition, création) grâce à son studio de création. L'agence possède un studio vidéo et photo sur lequel elle s'appuie.



www.e-bluecat.fr



Mes compétences :

Plasticien

Directeur artistique

Infographiste

Réalisateur

Infographiste 3D

Motion designer

Dessinateur