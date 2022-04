Reside entre hendaye (france) et irun (espagne)



je suis en creation d un centre d appel / IRUN HENDAYE/





cherche h ou f jeune ou retraité pour conseil et develloppement EN COMMERCIAL ET RECHERCHE NOUVEAUX CLIENTS

Possibilitee de travailler en teleconference

Experience dans un call center est un plus



comissions fixe a la journee a negocier



daniel gerard