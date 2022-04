Daniel SUN

D’abord j’ai une expérience au magasin et aussi à la poste Retail supplier chez Décathlon . Ensuite j’ai deux ans et demis d ‘expérience à la poste gestionnaire du stock(supply planner) chez Kiabi. j’ai envie de continuer travail dans une entreprise distribution internationale de la domaine supply chain ou commercial. je veux travail en France ou Chine et partager mes connaissance dans la domaine supply chain et de la distribution avec une expérience multi-entreprise et multi-culturelle à la court et moyen terme. à long terme, j’ai envie de rester en Chine pour développer la marché chinoise.



Mes compétences :

SAP

Supply Chain

SAP-- Business Object

SAP R/3

SAP BW

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Mac OS X