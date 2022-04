Daniel TASTEYRE

Depuis 1988, le Groupe T.V.A. répond

aux besoins de ses clients par des solutions optimales

et des services sur mesure.



Son expérience depuis 1988 dans l'ingénierie,

son professionnalisme, son savoir-faire

et sa réactivité sont ses atouts majeurs.



Le développement étant un axe majeur, le Groupe T.V.A. recherche des hommes et des femmes de junior jusque senior prêt à partager et construire leur avenir et celui du Groupe.



Mes compétences :

Assistance technique

Bureau d'études

Electricité

Engineering

gaz

Ingénierie

installation

installation générale

Instrumentation

PDMS

pétrole

Pharmacie

Projeteur

Smartplant

Technique

Traitement d'eau

TUYAUTERIE

TVA