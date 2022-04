Daniel TESTAS

Fort d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de la vente commerciale et en magasin, je maîtrise les techniques inhérentes au métier. De ce fait, je sais m'adapter et être opérationnel en un minimum de temps. Dynamique et volontaire, j'aime le contact humain, ce qui me permet de gérer les relations clientèles avec facilité.





Mes compétences :

Formation de vente et gestion de stock ( CCI ) de