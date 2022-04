Daniel THIBAULT

Management des équipes commerciales et techniques

Spécialiste du ravalement auprès des directions immobilières de grands groupes et les copropriétés.

Conseils et études dans l'entretien et la rénovation de l'enveloppe du patrimoine.

Compétences et expérience sur l'activité isolation thermique et divers corps d'états de ravalement (couverture, zinguerie, serrurerie, menuiserie...)



Mes compétences :

Management