Daniel THOMAS

30 ans d'expérience en gestion, et exploitation de données spatiales : comme utilisateur(BRGM, IHS Energy, GEOMATH), et comme éditeur logiciel (ESRI France).



Valoriser l'information spatiale des systèmes d'information par leur intégration et leur modélisation afin d'apporter une aide opérationnelle à la prise de décision dans les domaines de l'environnement et des ressources naturelles.



Mes compétences :

Accompagnement

Afrique

Aide à la décision

Conception

Environnement

Formation

Intégration

Intégration de données

Modélisation

Ressources naturelles

SIG