Je suis un graphiste freelance né à Courrières dans le Pas-de-Calais le 24 août 1967.

J’ai été formé à l’Ecole Supérieure des Arts Textiles de Roubaix en 199(Heu ! À oui, quand même !)

J’ai été lauréat du concours de design “Utopia 2.0 “de la ville de Saint-Etienne en 2OO5.

J’ai été Directeur Artistique en agences mais ça, c’était avant !

J’habite à Attichy dans l’Oise depuis 2008, pour avoir le calme de la campagne et la proximité des villes.

J’ai appelé mon studio “Neige de mars” parce que c’est un remède miracle qu’utilisait ma grand-mère quand j’étais petit et que j’aimais beaucoup ma grand-mère.

Je travaille chez moi ,ou chez les clients qui me font une petite place et qui ont une cafetière.

J’utilise un mac, parce que c’est mieux*, une tablette graphique parfois et la suite adobe® tout le temps.

Je fais encore plein de dessins à la main avec des pinceaux, des crayons, de l’encre de chine, de l’aquarelle...

J’adore l’art en général, le dessin, la peinture, la photographie et l’art graphique en particulier, les affiches, les packagings...

J’aime l’image tout simplement !

Je ne sais pas tout faire et je ne veux pas tout faire mais je collabore avec des gens qui savent faire ce que je ne sais pas !

Je suis réactif avec toujours plein d’idées en tête même quand c’est plus l’heure de travailler !

Je ne suis pas gratuit mais je ne suis pas trop cher non plus, je peux vous le prouver en vous envoyant un devis.

Bref, je suis créatif et si vous aimez mon travail, je sens que je vous aime déjà !

Daniel Thomas