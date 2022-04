J’ai acquis depuis plus de 30 ans une grande expérience dans la conception et la mise en œuvre des projets d’eau et assainissement sur toute l’étendue du territoire camerounais, y compris l’élaboration des stratégies, les arrangements institutionnels, législatifs et réglementaires du secteur.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Informatique

Développement durable

Management

Direction générale

Urbanisme

Marketing