Daniel TINGAUD

Daniel et Romain TINGAUD Gérants de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à BOEGE 74420 HAUTE SAVOIE

VENTE LOCATION GESTION SYNDIC , vice président de L'AMEPI DU GENEVOIS, membre de la FNAIM .

Une expérience dans le secteur de l’immobilier de plus de vingt ans associé à une connaissance concrète du bâtiment, une expérience commerciale et humaine et mon passé de photographe permettent à notre agence de revendiquer un véritable savoir faire tant pour la vente ou location que pour la gestion ou le syndic de copropriété.

Dans le cadre de notre agence familiale de proximité nous donnons la priorité à la relation humaine sans oublié d'être vigilant aux intérêts de nos clients.

Notre mode de pensée : nos clients sont ou seront demain nos voisins!