Daniel TIREL

40 années d expérience dans le bâtiment spécialités plomberie chauffage tous systèmes - suivi une reconvertion dans le diagnostique conseil contrôle DPE bilan thermique contrôle assainissement infiltrométrie équipé de caméra infrarouge, caméra pour canalisations et cheminée, de porte pour mise en dépression ou surpression permet de rechercher les fuites parasites dans l'habitat pour améliorer le confort et économiser le coût du chauffage - secteur d'intervention la Haute Savoie et Suisse Romande.



Mes compétences :

Amélioration de l'habitat