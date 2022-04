Daniel TISSIER

Mon cursus est généralistes, spécialisé dans la mise en œuvre des matériaux composites et métalliques et orienté vers le développement de projets innovants.



Expérimenté dans les projets de développement industriels, de la conception à l'industrialisation notamment dans les composites, je vous invite à consulter mon profil et à me contacter pour plus de détails.



Mes compétences :

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

composite

Conception

DAO

Industrialisation

Innovation

Management

Mécanique

Methodes