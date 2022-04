Daniel TRICOIRE

Fort d'expériences réussies dans le management de la sécurité et de l'environnement, j'ai été aussi amené à piloter plusieurs projets de développement dans le soucis de l'écoute des différents services et des objectifs à atteindre.

Je suis actuellement référent du groupe sur le traitement des effluents industriels, la sécurisation des sites et le suvi des règles APSAD notamment celles régissant l'extinction automatique.

Ma carrière professionnelle a évolué au fur et mesure des opportunités de développement s'offrant à moi. J'ai pu mettre à disposition mes compétences de créativité et d'analyse au service des entreprises m'employant. Je participe activement pour leur développement dans le soucis des critères qualitatifs, sécuritaires et environnementaux tout en restant attentif au niveau de performance indispensable à leur développement.

J'ai assumé la mission de sapeur pompier volontaire durant 19 ans en terminant sous officier, assurant la mission de chef d'équipe et les responsabilités s'y rattachant.

Dynamique, je suis attaché à relever de nouveaux défis me permettant de développer et/ou d'accroître mes connaissances ainsi que mes compétences.



Mes compétences :

Management d'équipe

Traitement des effluents

Gestion de projets

Méthanisation

Auditeur interne ISO9001/14001/18001/IFS

IPRP