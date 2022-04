Daniel TRICOIRE

Mon parcours professionnel de 30 ans à EDF et à RTE:

ingénieur d'affaire pour la construction d'ouvrages de transport d'énergie électrique: 5 ans

chef de service en charge de la maintenance des installations haute tension: 9 ans

fonction de maître d'ouvrage en charge du développement du réseau électrique: 8 ans

fonction fonctionnelle dans le domaine technique en appui de la Direction ( certification ISO 9001,méthode de maintenance et d'exploitation):6 ans

Depuis 2007, en charge d'animer le système de management de RTE selon les normes ISO 9001 et 14001



Mes compétences :

RTE