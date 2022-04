Daniel TRIOULLIER

FK INVEST



- Prise de participations dans des TPE ou PME, principalement lors d'Owner Buy Out (O.B.O.)



- Conseil en O.B.O.(Owner Buy Out) : Cession d'entreprise à une structure dans laquelle réinvestit le cèdant, avec d'autres investisseurs et le Repreneur.



- Conseil en TPE ou PME en restructuration ou en recherche de cession/partenariat avec des confrères ou concurrents.



- Spécialiste en Contentieux d'affaires



- Conseil en Direction sur Dubaï (Emirats Arabes Unis)



- Coaching de Dirigeants, avec 2 antennes actives a Dubai et a Luxembourg



Mes compétences :

Cession d'entreprise

PME

Restructuration

Transmission