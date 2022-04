Pour me joindre : daniel.trotin@free.fr



Très bonne connaissance du milieu industriel travaillant depuis plus de 20 ans avec les PME-PMI avec une grande expérience de la vente de solutions techniques et/ou informatiques, ainsi que l'animation de réseaux de distributeurs.



Formation initiale en électronique et informatique industrielle, me permettant de comprendre et de m’adapter rapidement aux nouvelles techniques et technologies, complété par plus de 20 ans comme commercial terrain. Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (cahier des charges, devis, proposition et offres).



Homme de terrain, sachant prospecter et gérer une base de données clients-prospects, travaillant de façon autonome et organisée. Mon travail est centré sur l’écoute et la mise en confiance du client et sur les relations à longs terme. Je sais adopter un discours cohérent et crédible auprès d'interlocuteurs variés (directeur, responsables informatique et de production, ingénieurs, techniciens, responsables achats...).



Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Relation client

Efficience