Patrice DECEUR

J'ai débuté mon activité commerciale en 1982 et durant mon parcours professionnel, j'ai pris des responsabilités très riches, diverses et variées, et plus précisément dans le domaine de l'identification et de la traçabilité, afin de conseiller et vendre des solutions d'impression et de pose automatique d'étiquettes, avec leurs consommables et des services tels que la location, la maintenance et la formation auprès des industriels et de la grande distribution et des points de ventes spécialisés, et ceci avec une approche de notion de conseils et de services.

Homme de terrain expérimenté, j'ai une très grande capacité d'adaptation et une très forte volonté de réussir ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit•Gestion et développement de portefeuilles, d

Prospection commerciale

Conseil

Vente

Imprimerie

Formation