Daniel TROUBLÉ

SPECIALISTE ITALIE POUR LE MARCHE HOMME EN FRANCE :

Agent commerciale pour grands comptes en Private Label collection : Maille style Fashion très commerciale très bon prix ( cde pré-saison)Array Chemise Fashion très ciale très bon prix " Made in Italy " Dispo sur stock Trois lignes Italienne Splendides : Exibit - Altatensione - Officina36 - collection Total Look du jamais en France disponible sur stock " PRONTO MODA " sans cde de pré-saison Visible au Show Room Cité de l'entreprise à Aix les Bains 73100



www.madein-italy.cfr



Mes compétences :

Je réponds a la demande de l'entreprise

Très bon chineur et excellent négociateur

Inspiration - créativité - adaptation-

Sérieux et esprit du travail en groupe

Dynamique