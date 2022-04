Directeur Général et créateur du groupe PARTENAIRE.



Fondé par Daniel TURION et Yves MATTON, le Groupe PARTENAIRE est présent dans l'univers des médias à travers ses activités de Régie publicitaire, d'Edition, et de contenu éditorial.

Avec 8 agences en France et plus de 50 collaborateurs experts dans leur domaine nous proposons de multiples solutions de communication affinitaires print et digitales.