Valérie VAILLANT

Après une première vie professionnelle dans la presse, j'évolue depuis 12 ans dans l'univers d’Internet et du recrutement, où j'ai occupé diverses responsabilités dans la sphère commerciale et marketing, au carrefour des problématiques produit, client, vente.



En 2008, j'ai rejoint le Groupe Stepstone comme directeur général, avec la mission de relancer la filiale française en procédant tout d’abord à des acquisitions puis en agissant sur les leviers de la performance commerciale, du développement des offres et des partenariats, ainsi que sur le rayonnement de la marque.



A ces responsabilités, s'ajoutent également la mission de contribuer à la stratégie de croissance externe du Groupe ainsi que le développement international.

Depuis 2004, je suis également présidente de l’APPEI, association des sites emploi français.

Spécialités

Internet, presse généraliste, presse professionnelle, ressources humaines, recrutement, aide à la décision, services aux entreprises, vente, marketing, management, développement, conduite du changement, direction générale, fusion acquisition, LBO





Mes compétences :

Management

Web

BtoB

RH

Direction Générale

Conduite du changement

International

Publicité

Internet

Presse