Didier PITELET

Auteur de plusieurs ouvrages, je suis passionné par les enjeux sociologiques et la dimension humaine de la performance.

Mon métier relève aussi d'une forme de militantisme "humaniste" , pourfendeur de langue de bois et autres démagogies au profit d'une véritable considération de l'humain au plus haut niveau des organisations.

Élevant LA MARQUE en maillot, tous les sujets liés aux rites et autres cultures m'interressent au plus haut point.

Que ce soit dans mes vies antérieures ou aujourd'hui, j'ai toujours fait de la prospective un moteur, ce qui m'a permis d'inventer mes métiers...



Mes compétences :

Relations humaines

Communication

Marque employeur

Management

Accompagnement au changement

Communication interne et sociale

Communication Corporate

Relations Presse et influence

communication digitale

coaching de dirigeants

Séminaires d'entreprises

Conferencier sur la culture d'entreprise et l'inte

Change management