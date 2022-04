Jamel HAOUAS

Né le 15 janvier 1984, diplômé en Marketing de l'ISG Tunis, suiavnt un cursus professionnel riche et varié.

Homme de challenge, passionné , persévérant et patient..

Réalisations :

* Lauréat du concours mondial du Programme des Nations Unies pour le Développement 2011

*Chef de projet de la compagne de sensibilisation pour les élections du 23 octobre 2011 :Array & democratweet ( un jeu éducatif en ligne)

*Conseiller en communication à l'ONU ( PNUD)

*Fondateur de la première plateforme web de services scientifiques en ligne

*Directeur marketing d'un festival international



et ça ne s’arrête jamais...



Mes compétences :

Relations internationales

Communication

Organisation

Plaidoirie

Relations Publiques