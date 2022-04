Daniel ULMER

Je travaille dans les ressources humaines depuis 1991

j'ai occupé 5 postes de DRH : dans l'industrie sidérurgique, dans le milieu hospitalier, dans le transport et la logistique, dans le nucléaire, dans l'industrie métallurgique.

Ces sociétés étaient pour la plupart des sociétés d'envergure internationale avec des effectifs significatifs.

J'ai ensuite créé un cabinet de recrutement par approche directe et de conseils RH car c'était une passion révélée depuis longtemps et dans laquelle mes taux de fiabilité et de pertinence ont toujours été élevés.

Les prestations servies ont été à destination de groupes industriels de grande envergure.

J'ai ensuite été DRH groupe pour le compte d'un groupe industriel composé de 6 sociétés dont les réalisations étaient principalement orientées bâtiment. Mon rôle s'articulait autour de l'harmonisation de la politique RH et administrative, du développement des compétences, du climat social, de la marque sociale de l'employeur. Mes champs de travail sont axés sur les CCN de la métallurgie et du BTP.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de DRH multi sites et suis mobile sur une grande partie de la France.

Je donne des cours au CESI sur le recrutement et le Marketing RH et suis membre de L'ANDRH Lorraine centre.

J'ai une double compétence puisque le début de mon cursus était financier et que je possède un diplôme de type MBA en management et administration des entreprises. Je maitrise ainsi parfaitement la comptabilité analytique et générale des comptes sociaux.

Je suis passionné par le marketing. Une voie professionnelle est également envisageable sur une Direction générale.



Mes compétences :

Qualité

Ressources humaines

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Comptabilité analytique

Nucléaire

Industrie

Gestion de projet

Marketing

Certifié investor in peolple