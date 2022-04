Daniel VACHETTA

J'interviens depuis maintenant 14 années dans le domaine de la sécurité, principalement chez des clients du milieu Banque/Assurance et opérateur.



Mes activités récentes couvrent essentiellement la méthodologie sécurité au sein de la démarche projet et les relations avec les Métiers et les Risques Opérationnels.



Mes compétences variées, me permettent de sensibiliser, convaincre et interagir avec tout acteur du Système d'Information, mais également avec les acteurs Métiers.



Mes connaissances techniques et pluridisciplinaires ont été sanctionnées par le titre de CISSP (Certified Information System Security Professional) et j'ai également été certifié ISO 27001 Lead Implementer.



Mes compétences :

Conseil

Système d'information

Public Key Infrastructure

Cissp

EBIOS

Gestion de projet

27001

Sécurité des systèmes d'information

27005