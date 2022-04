Daniel VACRATE

Mon bac C en poche en 1989, je me suis inscrit en fac de sciences économiques à La Varenne (94) avec l'objectif de devenir expert-comptable.

Mon DEUG passé, j'ai fait une MSG option Comptabilité que j'ai obtenue en 1993. Pendant la deuxième année de MSG, je me suis incrit à l'Intec afin de passer les 4 UV du DECF manquantes que j'ai obtenues l'année même. J'ai ensuite enchaîné sur le DESCF que j'ai passé et réussi dans la foulée en décembre 1993.



J'ai alors débuté ma carrière professionnelle en travaillant dans un organisme de formation d'importance nationale sous forme associative puis en cabinet dans le cadre de mon stage obligatoire d'expertise comptable.



Mon objectif libéral s'est concrétisé en 1998 par la création de la société d'expertise comptable AADEC à Vincennes devenue FIDUCYS et installée aujourd'hui à Paris.



Sur le plan personnel, je me suis marié depuis fin 1994 et j'ai trois enfants. Mon épouse est avocate.



