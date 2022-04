Je m’appelle Daniel Van Den Meerssche , freelance.



Depuis plus de vingt ans, j’offre mes services professionnels en matière de conseil en communication.



Dans ce cadre d'activités, je m'occupe des besoins de mes clients dans le domaine stratégique du print et du web. Nos services ont par conséquent l'expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet jusqu'à son terme.



Je me tiens à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez me confier.



Je vous propose que nous en discutions.



Je vous invite à communiquer avec moi

par téléphone 02 460 54 05

par courriel daniel@danvdmcreation.net



En attendant, je vous invite à visiter mon site web pour en savoir davantage à mon sujet.