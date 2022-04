Arnaud VAN REYSEN

Co-fondateur de Next-Way (Array )



Next -Way est un centre de compétences dans les domaines communications visuelles, Events, Retail.



Un positionnement unique.

Une bonne idée sans compétences pour la développer n’est pas plus intéressante qu’une compétence technique sans créativité, Next-Way à toujours considéré l’importance de la maîtrise d’un processus complet combinant intimement une vision stratégique avec une forte capacité créative, doublée de compétences techniques très solides. Cela permet d’assurer un développement fluide, continu, avec toujours les mêmes interlocuteurs sur l’ensemble du process.



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente

Communication

Management

Marketing

Conseil