Daniel VAN LERBERGHE [be.linkedin.com/in/danielvanlerberghe] est Directeur Social Media et le fondateur de PoliTech à la Fondation EurActiv PoliTech [www.euractiv.com/fondation].



En 2004, Daniel fonda l’Institut POLITECH (Centre Européen de Technologies Politiques), un centre européen d’excellence et d’innovation a dimension européenne et internationale destiné a rassembler et sensibiliser les différents acteurs de la sphère publique que sont les décideurs politiques, les leaders d’opinion, les institutions européennes, les administrations publiques, les acteurs de la société civile, les entreprises et les citoyens pour relever ensemble les défis de la gouvernance et de la démocratie moderne a l’heure du numérique. Depuis décembre 2010, l’Institut POLITECH (Centre Européen de Technologies Politiques) est intégré à la Fondation EurActiv donnant naissance à la Fondation EurActiv PoliTech, bras innovant d’EurActiv.com, le premier media en ligne d’affaires et de politiques européennes en 15 langues et dans 15 pays [www.euractiv.com].



Daniel possède une expertise académique et professionnelle unique dans les technologies innovantes et la politique internationale. Son parcours lui a permis de suivre l’évolution, la recherche et le développement de concepts, d’outils et d’applications dans les domaines de l’administration et de la démocratie électroniques aux niveaux international, européen, national, régional et local. Il est titulaire d’un Master en Politique Internationale du 'Centre d’Etudes des Relations Internationales et Stratégiques' (CERIS-ULB) de l’Université Libre de Bruxelles, d’un MBA en innovation et entreprenariat de l’Université Technologique de Swinburne (Australie), ainsi que d’une formation en développement d’applications Internet du Centre de Formation Télématique ‘John Bryce’ à Tel-Aviv (Israël).



Dans le cadre de ses activités, il contribue à des projets européens de R&D, développe des concepts innovants, organise des séminaires et des conférences au sein de conférences européennes et internationales de haut niveau. Daniel créa la Revue européenne des technologies politiques, une revue périodique et en ligne lancée en février 2005. Cette publication a pour vocation d’offrir un forum de haut-niveau de réflexion, d’échanges de bonnes pratiques, de démonstrations d’applications et de solutions TIC innovantes et d’information sur les thèmes relatifs a la Recherche et développement, aux politiques, aux plans d’action et stratégies, ainsi qu’a l’innovation dans les domaines convergents des technologies politiques.



Il est également membre de divers comités scientifiques et a publié divers articles dans différentes revues.



Daniel est un membre officiel de la «Commission pour le dialogue sur l’Europe" de la commune de Saint-Gilles, et le secrétaire général de l'Institut européen des relations internationales (IERI –Array). Il est chargé de cours à des séminaires destinés aux fonctionnaires des États membres de l'UE organisée régulièrement par l'Institut européen d'administration publique de Maastricht, NL. En 2007, il a été rapporteur de la Conférence du Conseil de l'Europe sur la démocratie en ligne et sur l'utilisation du Web 2.0 afin de renforcer la démocratie. Son rapport a contribué aux recommandations sur la démocratie en ligne du COE.



Mes compétences :

e-Government

Information Technology

e-Campaigns

Politics

European projects

e-Democracy

European union

Project Management