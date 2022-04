Daniel VANBELLE

Né le 20 juin 1947

À Etterbeek



• Comme ma grand-mère maternelle était de profession cuisinière

J’ai vite pris goût à la gastronomie

Après mes secondaires j’ai suivi l’école hôtelière ensuite de nombreux stages

Des emplois fixes, l’ouverture de 2 restaurants la gérance de plusieurs établissements, Organisateur de banquets, Traiteur.

J’ai acquis une bonne expérience pour pouvoir assister des personnes qui ont envies de cuisiner

Amateur ou professionnel

• Décembre 2001 > un accident vasculaire cérébrale

• auquel je suis hémiplégique gauche et depuis ce jour j’écris des recettes des rapports culinaires et conseilles

• J’ai choisi comme pseudo Dasech pour signer mes articles et recettes

• (Da) –mon prénom

• (Se)- de Sébastien

• (Ch)- de Christophe Mes fils













J’aime également,

Les voyages (Avant mon accident)



Le cinéma

• Science-fiction

• Policier

• Aventure

• Documentaires : histoire; science; sur les animaux & géo



Les livres

• Policier (genre Agatha Christy)

• Science-fiction

• Bandes dessinées (Classique tintin & autres)



La musique

• Année 60 à 90

• u2

• Brian May

• Wet wet wet

• Les slows romantiques

• quelques classiques

• enfin presque tout







La gastronomie



Le bien Mangé

Mon plat préféré L’osso-buco

Et abattis de veau

Dessert : Saint Honoré et tiramisu

Les recettes régionales

➢ Toulouse

➢ Alsace

➢ Bretagne

➢ Champagne

➢ Bordeaux

➢ Lyonnais

➢ Méditerranéen