Daniel VANETTI

Dévoué aux causes de l'inclusion, l'écologie et la solidarité, je suis spécialisé dans la gestion et le pilotage de projets de stratégie digitale et plateformes ainsi que la conduite de changements organisationnels et techniques.



Depuis plus de 10 ans, j'oeuvre sur les thématiques de la communication digitale, de l'engagement citoyen et de l'optimisation des services par la collaboration dans la ville intelligente.



Serial-entrepreneur, j'ai également été salarié, notamment dans le domaine de l'environnement avec 2 ans dans une entreprise du secteur de la Gestion de la Ressource en Eau et 5 ans dans la Gestion des Déchets.



Entouré de mes partenaires, nous développons désormais des applications et méthodes aidant les administrations et entreprises à favoriser et récompenser l’engagement des publics pour optimiser les services/espaces/projets de manière collaborative... contactez-nous vite daniel@smartfutures.io



Communication

Management

Publicité en ligne

Référencement naturel

Publicité

Marketing

Webmaster

Webmarketing

Web design

Contrôle de gestion

Stratégie d'entreprise

Droit du travail

Gestion de la relation client

Fiscalité

Informatique

Droit social

Marketing stratégique

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Analyse financière

Comptabilité analytique

Réseaux sociaux

Stratégie digitale

SEM

SEO

Stratégie

Gestion

Applications mobiles

Partenariats stratégiques

Team Management

Communication Digitale