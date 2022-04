Daniel VANNIER

En plus de 20 ans, j'ai acquis une large expérience dans le management technique et humain des opérations de maintenance et de logistique dans des techniques et des contextes très variés. Mon poste actuel me permet de renforcer mes compétences dans un domaine soumis à des contraintes importantes et une clientèle exigeante quant à la rentabilité de leurs installations, cela en France comme à l'export.

M’adaptant facilement à toute situation, je possède de réelles aptitudes pour les relations humaines et m'investit pleinement afin de motiver mes équipes en vue d'atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Management

Maintenance multitechniques

Audit et Contrôle Technique

Reporting

Biogaz

Gaz naturel

Energies renouvelables

Audit

Expert maintenance

Microsoft Office

GMAO

Formation au management

Energie

Méthodes