Daniel VARLAMOFF

Depuis 2002 au Laboratoire SOCOR , j'ai pris en charge les fonctions de responsable chimie-chromatographie et actuellement responsable développement technique .



Les domaines de compétences de SOCOR:



Energie : Prélèvements et analyses des produits combustibles tels que charbons, cokes, fuels lourds, gasoils, bio combustibles ...

Environnement : Prélèvements et analyses d'eaux usées, combustibles de substitution, déchets, cendres volantes, Mioms, sols...

Analyses industrielles : Prélèvements et analyses de matières premières telles que pierres à chaux, minerais, PMUC...



Mes compétences et réalisations au cours de mon parcours:





2013 Optimisation de la productivité du laboratoire de chromatographie avec le déploiement de logiciels internes qui automatisent les saisies de résultats et les cartes de contrôles.



2011-2012 Développement d’un projet de portée flexible de type B sur les techniques de GC/MS/MS et HPLC en vue de l’accréditation COFRAC



2011 Mise en place et gestion d’un laboratoire de microbiologie des eaux pour la société CARSO



2010 Développement et élaboration du dossier de validation d’un analyseur CHN Elementar pour l’analyse des combustibles solides (charbons, cokes et biocombustibles), des déchets solides et des combustibles liquides.



2007-2010 En tant que chargé de développement, mise en place et gestion d’un service d’analyses des huiles de transformateur qui analysa de 2007 à 2010 88000 échantillons.



2002-2007 Responsable du laboratoire chimie et chromatographie, j’ai mis en place les techniques de GC, GC/MS, COT-mètre et spectrométrie d’absorption atomique.



1998 Mise en place d’un laboratoire d’Eco toxicologie en vue de l’obtention de l’accréditation COFRAC pour le test des daphnies.



Mes compétences :

Gestion de projet

Chromatographie liquide

Spectrophotométrie

Spectrométrie de masse

Management

Chromatographie gazeuse