Daniel VAUVILLIER

Directeur Communication-Visitorat-Médias du COGES, société organisatrice du salon EUROSATORY, premier salon mondial de Défense et Sécurité terrestres et aéroterrestres et fédératrice de nombreux pavillons France dans les salons de Défense et Sécurité de par le monde.



Après une carrière militaire complète partagée entre l'opérationnel et les relations internationales, j'ai entrepris de valoriser mon expérience en me plaçant au service de l'industrie de défense et de sécurité de mon pays.