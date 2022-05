Valérie VAUVILLIER

De formation technique, parlant l'anglais depuis l'enfance, j'ai fait jusqu'à présent une carrière de "couteau suisse". En effet, je suis passé de la comptabilité au secrétariat, puis responsable de services généraux pour revenir à de l'assistanat polyvalent. Ces dernières années ont été la première fois que ma formation technique aura servi à quelque chose, même si auparavant, elle m'a toujours permis d'avoir un point de vue différent et une rigueur différente des assistantes. Quand j'aime ce que je fais, je suis rigoureuse parfois trop, peut-être, mais cela me permet de gérer les priorités de mon poste, d'avoir une vue d'ensemble et d'aider mes collègues.



Je fais le nécessaire actuellement pour démarrer un projet tout à fait personnel, et espère ardemment y parvenir. Ce serait une nouvelle page de ma carrière.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Microsoft office

Comptabilité Gestion

Bilingue anglais

Logistique arrivée / expéditions

Bank Reconciliations

Helpdesk

Invoicing > Issuing Invoices

Bookkeeping

Ciel Compta

Microsoft Office 2007

Microsoft Windows 7

OCR

Sage Accounting Software