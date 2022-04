Jonathan SANCHEZ

Je suis un responsable technique - ingénieur logiciel à la recherche de challenges techniques. J'apprécie tout ce qui touche à l'algorithmique ainsi qu'aux réseaux et systèmes d'exploitation.J'ai de plus pu mettre en oeuvre ces compétences lors de mon expérience en cours chez CapGemini, dans le cadre de développement logiciel et la participation à des chantiers d'optimisation. Aussi, l'environnement (responsable technique dans une équipe partagée entre Paris et l'Inde, puis Montpellier) m'a permis de vivre des expériences enrichissantes dans la gestion des process et des individualités dans des situations parfois complexes (gestion des décalages horaires, des contraintes réseaux, ou encore des différences culturelles).



Mes compétences :

Réseau

Programmation

C

SQL

Linux

Oracle

Java

Administration système

Administration de bases de données

Python

C++