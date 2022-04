Daniel VERGNES

D'Origine commerciale ( DUT tech de co ) , mon parcours m'a mené de XEROX comme vendeur prospecteur puis grands comptes et puis Chef des Ventes et enfin Directeur des ventes comptes stratégiques à INTERFAS à Louviers en temps que Directeur commercial de cette belle imprimerie ..... Ce parcours a duré 9 ans et là Déclic j'ai souhaité monté ma propre entreprise et j'ai créé la Concession XEROX de POITIERS , Vienne Documentique ... Depuis 1991 à ce jour , la Société est passé de 3 à 22 salariés et nous avons créé également des Sociétés complémentaires à notre coeur de métier EB16 , MTI , InSitu 16/86 , plus récemment des sociétés dans lesquelles nous sommes actionnaires mais qui représentent de la Valeur ajoutée pour notre coeur de cible ( les PME / PMI ) comme IP Systeme , SOS Data et Pacetel ( opérateur en téléphonie , internet ) .................. Aventure à suivre



Mes compétences :

Management commercial et d'Entreprise