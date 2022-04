Daniel VERNAY

Depuis 28 Août 2006



Responsable d'agence chez LORFLEX à Nantes

Ma mission est la commercialisation de produit spécifique pour la fumisterie, la ventilation "VMC" et le calorifuge. Département PAYS DE LOIRE

Nous fabriquons et commercialisons des produits pour le CHAUFFAGE qui comprend :

Les conduits de fumées double paroi isolés et Simple Paroi

Les sorties de toit préfabriquées

Les Tuyaux émaillés Noir ou gris

Les tuyaux pour Pellets

Les réseaux de VENTILATION, CLIMATISATION et le SOLAIRE.



Mes compétences :

Bois

Chaudière

Energie

Énergie renouvelables

Flexible

Génie

Génie climatique

Solaire

thermique

Tôlerie

Ventilation

Vmc