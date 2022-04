Daniel VESCHAMBRE

Habilité par l'ADEME à réaliser des Bilans Carbone® pour les entreprises et les collectivités territoriales ( biens et services , territoire) j'ai crée mon entreprise de service en 2009.

De formation agronomique ( ingénieur horticole) j'ai dirigé des travaux de recherche appliquée pour la qualité des fruits et légumes, la protection de l'environnement et l'agriculture durable pendant 20 ans . Ces travaux ont porté tout particulièrement sur l'agriculture durable pour les serres chauffées, l'emploi des pesticides et des fertilisants.



Mes compétences :

Bilan Carbone

Agriculture biologique

Agriculture durable