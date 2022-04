Gilles VESCHAMBRE

Mon parcours de juriste : atours et atouts !

Une double formation de notaire et de conseil en gestion de patrimoine, assortie d'une triple expérience : juriste notarial, juriste d'affaires, juriste bancaire...

Un parcours comportant trois phases distinctes :

- une phase de dix années d’activité de juriste en office notarial,

- une deuxième phase en qualité de responsable de service juridique et fiscal au sein d’un Cabinet d’affaires spécialisé en cessions de commerces et d’entreprises,

- une troisième phase d’activité en qualité de Notaire assistant et de Juriste bancaire, précédée d’une reprise d’étude avec obtention du diplôme de notaire et du master 2 de gestion de patrimoine.



--- en détail -----

A l’issue de deux cycles d’études à l’école de Notariat d’Angers, j’ai obtenu un diplôme de Premier Clerc en vue de travailler dans le Notariat aux services des actes courants et successions. Après huit années d’activités en région angevine, j’ai ensuite décidé de travailler en rédaction d’actes dans le domaine des cessions de fonds de commerce, baux commerciaux, auprès d’un Cabinet Nantais spécialisé dans les cessions commerciales. Dans le prolongement de ma formation et de mon expérience notariale, j’ai ainsi, pu acquérir une pratique professionnelle complémentaire à celle du notariat, en développant mes aptitudes à la collaboration avec une équipe de commerciaux, et au management de collaborateurs en rédaction d’actes.



Après onze années d’activité professionnelle nantaise, j’ai eu l’opportunité d’une reprise d’études à la faculté de droit de Nantes et ai obtenu une Maîtrise en droit notarial. Admis au Centre de Formation des Notaires à RENNES, j’ai ensuite obtenu le diplôme d’aptitude aux fonctions de Notaire. A la sortie du CFPN, j’ai exercé à titre de Notaire stagiaire dans une étude nantaise, et rédigé un rapport de stage, en vue d’obtenir mon certificat de fin de stage et le statut de Notaire assistant.



Une véritable opportunité de formation s’est présentée pour compléter ma culture juridique par une culture financière et ainsi améliorer à terme la gestion des opportunités professionnelles. J’ai pu travailler à l’obtention de deux Diplômes d’Université en gestion de patrimoine et obtenir la validation du Master 2 GP après ma soutenance de mémoire. Les compétences acquises au moyen de ces diplômes universitaires me permettent d'assurer une meilleure expertise aux clients patrimoniaux et d'utiliser les deux aspects de ma double formation : notariale et patrimoniale...





Mes compétences :

Droit bancaire et financier

Droit immobilier

Droit des sociétés

Droit de la famille

Droit commercial

Droit des affaires

Droit du Patrimoine

Droit notarial

Ingénierie patrimoniale

Rédacteur juridique

Juriste

Gestion de patrimoine

Tutelle