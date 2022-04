Daniel VIAL

Biologiste/Biochimiste possédant un doctorat de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire. Mes connaissances comprennent les domaines de la neuroscience, de l’immunité acquise et de l’inflammation aigue du poumon, rôle du métabolisme des lipides, l’allergie/asthme, biologie cellulaire, l’adhésion des cellules cancéreuses, fonction des intégrines, et voies de signalisation activées par le récepteur IgE ou EGF. Connaissances techniques en biologie moléculaire, biochimie des protéines, utilisation des souris génétiquement modifiées, microscopie, culture cellulaire, transfection et infection (adénovirus et lentivirus) des cellules. Travaille indépendamment ou en équipe dans le développement de projets de recherche: mise en place des protocoles expérimentaux, écriture de publications scientifiques, présentation des travaux de recherche en laboratoire ou sous forme de séminaires.

Recherche un emploi (chercheur, ingénieur, technicien....) dans le secteur des biotechnologies qui utilisera mes connaissances et mon expérience pour participer à l’accomplissement de projets de recherche et développement.