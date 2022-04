Daniel VIARD

Actuellement approvisionneur pour le site de Bourgogne je gère tous les approvisionnement du site en me rapprochant du bureau d'étude et des besoins de la production.



Mes cibles sont de m'investir à nouveau dans des fonctions logistiques et/ou industrielles afin de valoriser :



- Mes 5 années de management d'équipe (20 personnes)

- Mon expérience de la gestion des flux logistiques (flux tendus à J)

- Ma pratique de la gestion d'un centre de coûts



Aujourd'hui

-après un passage comme cariste puis responsable parc je gère les approvisionnements du site depuis 5 ans

- Je veille a l'entretien du matériel de 1er niveau afin d'optimiser les commandes de pièce défectueuse

-je suis complètement autonome



Demain



Trouver une équipe qui me permettra encore d'évoluer afin de faire progresser l'entreprise qui m’accueillera



Mes compétences :

Industrie