Daniel VINCENT

Spécialiste des systèmes d'entraînement et de la maintenance industrielle, mon métier est l'optimisation des process et leur maintien en bon état de marche.



Pour atteindre ces buts, je propose la mise en oeuvre et l'utilisation des moyens et des outils suivants:



- la maintenance prédictive qui permet la prévention des pannes par des contrôles et des interventions programmés (mesures vibratoires, contrôle thermographique, analyse d'huile).

- Des prestations sur site tels que l'équilibrage de turbines ou le lignage de lignes de transmissions qui vont contribuer à leur optimisation mécanique en garantissant une durée de vie plus importante des éléments tournant.

- la maintenance pro-active qui permet de réaliser des gains de productivité sur un process, soit en éliminant des sources de pannes, soit en augmentant la cadence en proposant dans les deux cas des systèmes d'entrainement plus adaptés et plus fiables.



Mes compétences :

Électrotechnique

Variation de vitesse

Déterminer les besoins

Gestion de projets

Moteur électrique

Économies d'énergie

Maintenance des installions électriques