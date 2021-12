Christophe SOULARD

Je détermine des systèmes d'entrainements : moteurs électriques (asynchrones, courant continu, brushless), vitesse variable, moto réducteurs, pompes, pompes à vide, palans, ventilations.



Excellentes connaissances de la gamme NIDEC LEROY SOMER (je travaille avec ce constructeur depuis le début de ma carrière professionnelle). Très fortes connaissances des gammes de la plus part des constructeurs de motorisation : SEW, ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, ROSSI, BONFIGLIOLI.

Parfaites compétences en réparation, rebobinage.



Chiffrage de prestations complètes comprenant le matériel (moteur, variateur, pompe, palan, ventilateur, etc.) avec l'installation sur site et les essais.



Maintenance prédictive : conseils, offres et vente de prestations en analyses vibratoires, thermographie.



CCE & économie denergie : Études, calculs de RSI, propositions de solutions à économie dénergie : variateurs de vitesse sur application centrifuge (pompe ou ventilation), moteurs/solutions IE4.



Mes compétences :

Economie d'énergie

Analyse vibratoire

Thermographie

Industrie

Gestion de projet

Développement commercial

Variation de vitesse