Passionné par l’accompagnement et le développement des entreprises, nous avons créé en 2009 la société MD&Sales. La vocation des collaborateurs de notre société est d’être le conseiller des chefs d’entreprises et notamment des PME/PMI que ce soit :



- Pour des projets de développement commercial (optimisation de la force commerciale, création d’outil pour la prospection CRM, enrichissement de base de données)



- Pour toutes réflexions concernant l’optimisation financière (bas et haut de bilan), la sécurité du poste clients et les risques industriels et commerciaux



- Pour des projets de développement international en proposant des outils de financement et d’assurance adaptés



- Pour des projets de croissance externe en accompagnant le chef d’entreprise dans chaque étape du processus d’acquisition



Ces animateurs Michel Aussavy et Daniel Vinette ont travaillé pendant de nombreuses années au sein de la direction de plusieurs sociétés financières importantes avec toujours comme fil rouge de créer des outils et des services pour les entrepreneurs.



Forts de nos expériences respectives nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire qui a pour vocation unique d’être au service et à l’écoute des décisionnaires.



Afin d’enrichir notre offre nous avons constitué en 2009 la société MD Courtage. Nous avons ainsi un outil supplémentaire qui nous permet d’être encore plus réactifs pour la mise en place de produits de financement et d’assurance pour les entreprises que nous conseillons.



Mes compétences :

Affacturage

Assurance

Assurance credit

Commercial

Développement commercial

Football

Microsoft CRM

Financement de projet